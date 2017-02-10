Цены на молоко в РФ могут вырасти из-за Россельхознадзора

Из-за ограничений Россельхознадзора в России может начаться рост цен на молоко и перебои с поставками.

Как пишет газета «Коммерсантъ», отечественные компании, производящие молочную продукцию, предупредили главу Минсельхоза РФ о том, что в ближайшем будущем в России могут начаться проблемы с поставками молока, а также рост цен на данный продукт.

Об этом говорится в письме Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), адресованном министру сельского хозяйства Александру Ткачеву. В своем послании производители просят Россельхознадзор отменить свое решение от 20 января. Как поясняет «Коммерсантъ», речь идет об ограничении на отгрузку сухого молока в другие регионы, введенном в 25 российских субъектах. Новые правила перевозки молочной продукции были введены в связи с тем, что с 1 февраля Россельхознадзор присвоил регионам статусы по заразным болезням животных. К ним относятся африканская чума свиней, ящур, сибирская язва и другие опасные заболевания.

Согласно новому постановлению ведомства, молоко из 25 субъектов РФ можно вывозить только после того, как оно пройдет процедуру пастеризации.

Представители «Союзмолока» считают, что эти ограничения несут «существенные риски». Они объясняют это тем, что в большинстве регионов у производителей нет необходимого для пастеризации оборудования. Таким образом речь идет о полном прекращении поставок молока за пределы таких регионов, как Татарстан, откуда сухое молоко поступает в различные регионы РФ, в том числе, в Москву.

«В случае перебоев с поставками заменить его не получится», – сообщили представители молочных компаний.

Как отметила представитель Россельхознадзора Юлия Мелано, в ведомстве не разделяют беспокойство производителей и не боятся перебоев в работе молочных фабрик.