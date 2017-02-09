Житель Приамурья убил соседа, отсидев 4 года за покушение на него

Суд в Приамурье назначил 11 лет колонии мужчине, задушившему своего односельчанина сразу после выхода из тюрьмы.

Как сообщает РИА «Новости», житель Приамурья, отсидевший четыре года за покушение на убийство односельчанина, освободившись из тюрьмы, задушил его.

«В ходе судебного заседания установлено, что в 2011 году Михаил Хирняк на почве личных неприязненных отношений предпринял попытку убийства своего односельчанина А. путем его повешения, однако последний был спасен сестрой, успевшей перерезать веревку», — приводит агентство сообщение Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Однако, отсидев 4 года и освободившись досрочно, злоумышленник не отказался от задуманного. В августе 2016 года он пришел к односельчанину в состоянии алкогольного опьянения, начал избивать его, а когда потерпевший попытался убежать в сторону железной дороги, догнал его и задушил на железнодорожном пути. После этого на оставленный на рельсах труп наехал железнодорожный состав.

Суд назначил убийце 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима и с дальнейшим ограничением свободы на один год.