Общество
Источник: ТАСС
15:51, 09 Февраля 2017 Версия для печати

Россия потратит 22 млрд рублей на туркомплекс в Феодосии

Российские власти потратят 22 миллиарда рублей на строительство туристического комплекса на востоке Крыма.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Крыма, в Феодосии планируется построить крупный туристско-рекреационный комплекс «Межозерье», строительство которого обойдется более чем в 22 миллиардов рублей. В качестве инвестора данного проекта выступает некая российская компания, название которой держится в секрете.

Как рассказали в пресс-службе администрации, в рамках проекта предусмотрено строительство отелей, многоквартирных домов, апартаментов, SPA-комплекса и благоустройство пляжей.

Сообщается, что власти Феодосии уже заключили контракт с фирмой-инвестором. По данным ТАСС, начать строительство планируется уже в этом году, оно завершится в 2027 году. Как утверждают крымские власти, строительство туристического комплекса позволит создать дополнительные рабочие места в регионе и укрепит статус Феодосии, как города-курорта.

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Соловьева Екатерина

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