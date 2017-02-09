Общество
Источник: ТАСС
11:18, 09 Февраля 2017 Версия для печати

Рогозин анонсировал разработку нелетального оружия для Росгвардии

9 февраля вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин рассказал о новом оружии, которое будет сделано специально для Росгвардии.

Дмитрий Рогозин рассказал журналистам, что Фонд перспективных исследований и инженеры ОПК РФ в скором времени предоставят свои идеи, касающиеся разработки нового оружия для Росгвардии, передает ТАСС.

Вице-премьер подчеркнул, что в связи со своими специфическими задачами силовая структура «должна быть вооружена до зубов».

«Оружие должно быть избирательным для того, чтобы при применении высокоточного оружия наносить минимальный ущерб или сводить к нулю сопутствующие потери среди гражданского населения», — добавил Рогозин. Он также отметил, что оружие для Росгвардии должно быть нелетальным.

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[:wsame]

Карпухина Мария

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