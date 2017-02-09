Путин и Трамп поборются с оппозицией за Нобелевскую премию мира

Владимира Путина и Дональда Трампа собираются номинировать на Нобелевскую премию мира в 2017 году.

Как передает телеканал Russia Today, в этом году обладателями Нобелевской премии мира могут стать главы России и США. Такую информацию журналистам предоставили исследовательский институт мира в Осло и центр политических вопросов и иностранных дел Франции.

По их данным, Путин и Трамп окажутся в числе лауреатов премии, однако вряд ли станут ее обладателями, поскольку у них «слишком много конкурентов».

Также среди возможных номинантов находятся Экономическое сообщество западноафриканских государств, Американский союз защиты гражданских свобод, президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена и организация «Белые каски».

По мнению политолога Александра Бутшаковски, включив Путина и Трампа в список номинантов, организаторы премии «перестраховались».

«В зависимости от того, какие силы будут диктовать политику в Евросоюзе к моменту вручения премии, они и назовут победителя. Для этого в списке такие противоречивые кандидаты: и Владимир Путин, и российские оппозиционеры, и Дональд Трамп, и его противники. Очень дальновидный ход», — считает эксперт.