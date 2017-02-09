Путь продуктов из Белоруссии в РФ отследят от самой границы

Минск попросил Россельхознадзор отслеживать движение белорусской продукции от границы до места реализации.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Россельхознадзор, в ведомстве обеспокоены частыми случаями ввоза в Россию белорусской «животноводческой продукции неизвестного происхождения». Кроме того, в последнее время участились случаи ввоза из Белоруссии продукции, не соответствующей требованиям безопасности и качества, отмечают в Россельхознадзоре.

«С этой целью Россельхознадзор по просьбе белорусской стороны вводит прослеживаемость продукции от пункта пересечения административной границы до места реализации», — заявили в надзорном ведомстве.

Как отмечает агентство, в Минске продолжают утверждать, что вся сомнительная продукция является контрафактом, производимым на территории России.

Теперь весь путь белорусских товаров от границы до места реализации будет зафиксирован в информационных системах «Аргус» и «Меркурий». В случае, если какая-то белорусская продукция не будет отображена в системе, использовать ее будет запрещено.