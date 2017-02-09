Организатор терактов 9/11 назвал политику США причиной взрывов

Часть письма Халида Шейха Мохаммеда, написанное экс-президенту США Бараку Обаме, обнародовали СМИ.

Газета Miami Herald 9 февраля опубликовала часть письма Халида Шейха Мохаммеда, которого в Америке считают главным организатором терактов 11 сентября 2009 года, адресованное Бараку Обаме. В своем письме Мохаммед пишет, что Вашингтон сам спровоцировал теракты 11 сентября, придерживаясь внешней политики, которая «убила невинных людей по всему миру». Он написал, что не террористы начали войну в день терактов, а Вашингтон и «ваши диктаторы в нашей стране».

Помимо этого, Мохаммед уверяет экс-президента, что не будет просить помилования, а с радостью примет как пожизненное заключение, так и смертную казнь. «Я с радостью буду один в камере молить Аллаха всю оставшуюся жизнь и каяться за все грехи. А если ваш суд приговорит меня к смерти, то с еще большей радостью встречу Аллаха и пророков, увижусь со своими друзьями, которых вы несправедливо убивали по всему миру, и увижу шейха Усаму бен Ладена», — написал Мохаммед.

По словам адвоката заключенного, Мохаммед начал писать письмо еще в 2014 году. Ранее тюремщики отказывались пересылать письмо, но военный суд согласился с адвокатом террориста в том, что преступник имеет право обратиться к президенту.