Обвиняемого в хищении экс-замглавы Спецстроя освободили из СИЗО

9 февраля Хамовнический суд Москвы принял решение изменить меру пресеченя Александру Бурякову.

Пресс-секретарь Хамовнического суда Ольга Мышелова рассказала РИА «Новости» о том, что суд принял решение изменить меру пресечения бывшему заместителю главы Спецстроя России Александру Бурякову на домашний арест.

«Суд изменил Бурякову меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Срок домашнего ареста установлен до 2 апреля», — сказала Мышелова.

Напомним, по версии следствия, Буряков, работая в Спецстрое, заключил договоры на строительство и реконструкцию девяти объектов Минобороны, в результате чего смог похитить более 450 миллионов рублей.