Общество
Источник: Гидрометцентр РФ
13:34, 09 Февраля 2017 Версия для печати

Облачность и потепление выше климатической нормы ожидают Москву

Синоптики Гидрометцентра предсказали потепление, небольшой снег и облачность в ближайшие дни в Москве.

Как сообщает пресс-служба Гидрометцентра РФ, погода в столице с четверга, 9 февраля, начнет меняться. Так, москвичей ожидает потепление до минус 2 градусов 10 и 11 февраля. Потом температура вновь опустится — днем 12 февраля она составит минус 4 градуса.

В понедельник, 13 февраля, в Москве ожидается потепление до минус 3 градусов, а во вторник, 14 февраля, до нуля градусов.

Синоптики отмечают, что температура в Москве будет выше климатической нормы на 4 градуса. Кроме того, в столице ожидается небольшой снег, облачность, а также местами гололед.

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