Общество
Источник: сайт правительства РФ
09:00, 09 Февраля 2017 Версия для печати

Медведев ввел для инвалидов компенсацию за собак-поводырей

Инвалиды по зрению смогут компенсировать расходы на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников.

Как сообщается на сайте правительства РФ, такое постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. По новым правилам, инвалиды по зрению имеют право на возмещение расходов на содержание собак, полученных ими через организацию, которую отобрал Фонд социального страхования или уполномоченным органом исполнительной власти субъекта.

«Подписанным постановлением Правила дополнены положением о праве на получение компенсации инвалидами, получившими собаку-проводника от другой организации (не отобранной уполномоченным органом). Также уточняется перечень документов, которые должны подаваться в уполномоченный орган для выплаты», — пояснили в правительстве.

Подчеркивается, что принятое решение позволит обеспечить инвалидов по зрению компенсацией независимо от того, какая организация предоставила им собаку-проводника.

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