Общество
Источник: НСН
14:58, 09 Февраля 2017 Версия для печати

Конюхов хочет побить мировой рекорд, поднявшись на 25 км на шаре

Сын Федора Конюхова Оскар назвал сроки нового полета известного путешественника на тепловом аэростате.

В интервью «Национальной службе новостей» 9 февраля сын Федора Конюхова Оскар рассказал, что его отец планирует совершить следующий полет на воздушном шаре через год. По словам Оскара, путешественник поднимется в стратосферу и попробует побить мировой рекорд по высоте подъема на тепловом аэростате. На сегодняшний день рекорд составляет 21 км, Конюхов намерен подняться на 25 км.

Конюхов-младший также отметил, что для полета изготавливается самый большой в мире воздушный шар объемом 100 тысяч кубических метров.

«Именно такой размер оболочки позволит подняться на высоту в 25 километров, где практически отсутствует кислород, где разряженный воздух. Пилот будет находиться в специальной капсуле. Это уже другой уровень полетов», — добавил Оскар.

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Карпухина Мария

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