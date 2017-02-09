Конюхов хочет побить мировой рекорд, поднявшись на 25 км на шаре

Сын Федора Конюхова Оскар назвал сроки нового полета известного путешественника на тепловом аэростате.

В интервью «Национальной службе новостей» 9 февраля сын Федора Конюхова Оскар рассказал, что его отец планирует совершить следующий полет на воздушном шаре через год. По словам Оскара, путешественник поднимется в стратосферу и попробует побить мировой рекорд по высоте подъема на тепловом аэростате. На сегодняшний день рекорд составляет 21 км, Конюхов намерен подняться на 25 км.

Конюхов-младший также отметил, что для полета изготавливается самый большой в мире воздушный шар объемом 100 тысяч кубических метров.

«Именно такой размер оболочки позволит подняться на высоту в 25 километров, где практически отсутствует кислород, где разряженный воздух. Пилот будет находиться в специальной капсуле. Это уже другой уровень полетов», — добавил Оскар.