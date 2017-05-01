Илья Пономарев: В Киеве беглым россиянам рады не все

Оппозиционный экс-депутат депутат Илья Пономарёв рассказал Sobesednik.ru о бегстве Максаковой и Вороненкова в Украину.

Бывшие депутаты Госдумы потянулись на Украину. Место жительства сменили представители уже трех фракций: «Единая Россия» (Мария Максакова), КПРФ (Денис Вороненков) и «Справедливая Россия» (Илья Пономарев).

Двое последних успели дать показания генпрокуратуре Украины по делу о госизмене бывшего президента страны Виктора Януковича. В России самих Пономарева и Вороненкова подозревают в уголовных преступлениях. Илья Пономарев (на фото) рассказал «Собеседнику» про трудности, с которыми сталкиваются эмигрировавшие экс-парламентарии.

– Есть определенный элемент недоверия со стороны госорганов Украины. Отношение такое, как в СССР во время Великой Отечественной войны к бежавшим от Гитлера немцам. С одной стороны, принимают, с другой – подозревают в двойной игре и подвергают проверкам. Но это и понятно. К сожалению, есть примеры внедрения российскими спецслужбами под видом оппозиционных активистов своих агентов.

– Как приняли Максакову и Вороненкова?

– Выясняли, действительно ли люди стоят на «светлой стороне». Насколько мне известно, всё в порядке. У меня спрашивали украинские спецслужбы про них (Пономарев эмигрировал раньше. – Ред.). Интересовало голосование по поводу присоединения Крыма. Этот вопрос здесь всех волнует в первую очередь.

– Рассказали, что мог кто-то другой по их карточкам проголосовать за?

– Это и еще то, что проголосовать «неправильно» было просто опасно для российского депутата. И мой пример это продемонстрировал (Пономарев – единственный, кто выступил против. – Ред.).

– Как украинская общественность к вам относится?

– Есть среди патриотов те, которые считают, что хороших москалей не бывает. Здесь таких зовут «вышиватники». Но это все же редкость. В основном отношение позитивное. Если еще и видели по телевизору, то могут на улице обнимать.

Максакова отпела?

После бегства с мужем – бывшим коллегой по Госдуме 6-го созыва Вороненковым – выступления Максаковой в Мариинском театре были отменены. Как сообщил «Собеседнику» PR-директор оперной певицы Павел Токарев, в ближайшее время ее выступлений в России не планируется. Но все может измениться.