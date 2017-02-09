Федор Конюхов пробыл в воздухе 55 часов и побил мировой рекорд

Федор Конюхов побил мировой рекорд по продолжительности пребывания в воздухе, совершив полет на воздушном шаре.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что российский путешественник Федор Конюхов начал полет на воздушном шаре, намереваясь провести на нем два дня и установить новый мировой рекорд по длительности пребывания в воздухе для тепловых аэростатов. Свой следующий полет Конюхов собирается совершить через год: он поднимется на воздушном шаре и достигнет стратосферы.

Как сообщает «Российская газета», Конюхов и мастер спорта по воздухоплаванию Иван Меняйло завершили свой полет на воздушном шаре и установили новый мировой рекорд по продолжительности пребывания в воздухе. Россияне провели на воздушном шаре более 55 часов. Предыдущий мировой рекорд составлял 50 часов 38 минут.

9 февраля путешественники приземлились в Краснокутском районе Саратовской области. Власти региона рассказали журналистам, что приземление прошло, как и планировалось: перелет завершился на берегу Волги неподалеку от Энгельса, где в 1961 году приземлился Юрий Гагарин.