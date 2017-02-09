Акцию "Другой России" у "Роснефти" мог проплатить Ходорковский

ФСБ и МВД задержали активистов «Другой России» при попытке провести акцию протеста у офиса «Роснефти» в Москве.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании, вечером 8 февраля возле офиса «Роснефти» сотрудники ФСБ и МВД пресекли попытку провокации со стороны активистов «Другой России». В результате спецоперации были задержаны 12 человек. Сотрудники правоохранительных органов схватили их, когда те пытались повесить перед зданием транспарант. Все задержанные были доставлены в ОВД «Якиманка».

По данным СМИ, активисты также требовали «национализации нефтегазовой отрасли России» и раскидывали листовки с обвинениями в адрес руководства компании.

В «Роснефти» данную акцию связывают с Михаилом Ходорковским, который, по мнению компании, проплатил подготовку серии подобных провокаций с целью дискредитации российских властей. При этом в компании не стали уточнять, откуда получили информацию о планируемых протестах. В полиции пока не дали комментариев по поводу происшествия.