Общество
Источник: Nature
16:09, 08 Февраля 2017 Версия для печати

Ученые из Европы могут раскрыть загадку исчезновения антиматерии

Эксперты Европейского центра ядерных исследований нашли возможные отличия материи от антиматерии.

Физики из Европейского центра ядерных исследований опубликовали результаты эксперимента, проведенного с помощью Большого адронного коллайдера, в журнале Nature. Ученые проанализировали данные, собранные детектором LHCb во время работы Большого адронного коллайдера в 2015 году, и нашли первые отличия материи и антиматерии. Согласно результатам исследования, материя и антиматерия по-разному распадаются. Так, лямбда-барионы, сверхтяжелые частицы материи, иногда распадаются на три пи-мезона и один протон, реже — на два каона, пи-мезон и протон. Похожий характер распада наблюдается у античастиц, однако происходит он реже.

Ранее предполагалось, что частицы и античастицы действуют зеркально, но найденное различие позволяет говорить о том, что между материей и антиматерией существуют принципиальные различия.

Отметим, что в современной физике принято считать, что после Большого взрыва антиматерия и материя существовали в равных количествах. Их одновременное существование в случае, если бы частицы вели себя зеркально, повело бы за собой немедленное уничтожение Вселенной, тогда как сейчас она заполнена материей, а антиматерия пропала.

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Карпухина Мария

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