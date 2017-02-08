Ученые из Европы могут раскрыть загадку исчезновения антиматерии

Эксперты Европейского центра ядерных исследований нашли возможные отличия материи от антиматерии.

Физики из Европейского центра ядерных исследований опубликовали результаты эксперимента, проведенного с помощью Большого адронного коллайдера, в журнале Nature. Ученые проанализировали данные, собранные детектором LHCb во время работы Большого адронного коллайдера в 2015 году, и нашли первые отличия материи и антиматерии. Согласно результатам исследования, материя и антиматерия по-разному распадаются. Так, лямбда-барионы, сверхтяжелые частицы материи, иногда распадаются на три пи-мезона и один протон, реже — на два каона, пи-мезон и протон. Похожий характер распада наблюдается у античастиц, однако происходит он реже.

Ранее предполагалось, что частицы и античастицы действуют зеркально, но найденное различие позволяет говорить о том, что между материей и антиматерией существуют принципиальные различия.

Отметим, что в современной физике принято считать, что после Большого взрыва антиматерия и материя существовали в равных количествах. Их одновременное существование в случае, если бы частицы вели себя зеркально, повело бы за собой немедленное уничтожение Вселенной, тогда как сейчас она заполнена материей, а антиматерия пропала.