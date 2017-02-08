Спасших девушку после ДТП полицейского и жителя Москвы наградили

Инспектора ДПС и помогавшего ему очевидца наградили медалями за спасение девушки из тонущей в Москве-реке машины.

Как сообщает РИА «Новости», инцидент произошел 26 января вечером возле дома номер 10 на Ростовской набережной в районе Хамовники ЦАО столицы.

В результате ДТП автомобиль Subaru Forester с находившейся внутри девушкой попал в Москву-реку. Инспектор ДПС Алексей Коняев спустился вниз с помощью буксировочных тросов. За ним к реке спустился проживающий в Москве 44-летний уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Шомахов, ставший очевидцем происходившего. Автоинспектор прыгнул в ледяную воду, с помощью куска льдины разбил заднее стекло тонущей иномарки и вытащил из салона девушку, находившуюся в шоковом состоянии.

За смелость и самоотверженность инспектору и помогавшему ему очевидцу вручили награды. «Награжден ценным подарком, а также объявлена благодарность начальника ГУ МВД России по Москве за образцовое выполнение служебного долга, смелость и самоотверженность, проявленные при спасении человека в условиях, сопряженных с риском для жизни, инспектору дорожно-патрульной службы УВД по ЦАО капитану полиции Алексею Коняеву. Также за оказание содействия органам внутренних дел, проявленное при спасении человека, награжден ценным подарком Мурат Шомахов», — сообщили в ГУ МВД по столице.