Общество
Источник: Прокуратура Красноярского края
08:38, 08 Февраля 2017 Версия для печати

Рекламировавший заказные убийства сайт запретили в Красноярске

Суд Красноярского края запретил сайт с предложениями заказать убийство человека.

Как сообщает прокуратура Красноярского края 8 февраля, ведомство обнаружило в Сети сайт, на котором рекламировались действия, попадающие по статью УК РФ об убийстве. Отмечается, что информация была доступна без регистрации, ее мог увидеть любой пользователь.

Прокуратура обратилась в суд с требованием признать информацию, размещенную на сайте, запрещенной к распространению. Суд региона удовлетворил ходатайство следствия.

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Карпухина Мария

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