Рекламировавший заказные убийства сайт запретили в Красноярске

Суд Красноярского края запретил сайт с предложениями заказать убийство человека.

Как сообщает прокуратура Красноярского края 8 февраля, ведомство обнаружило в Сети сайт, на котором рекламировались действия, попадающие по статью УК РФ об убийстве. Отмечается, что информация была доступна без регистрации, ее мог увидеть любой пользователь.

Прокуратура обратилась в суд с требованием признать информацию, размещенную на сайте, запрещенной к распространению. Суд региона удовлетворил ходатайство следствия.