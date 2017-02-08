ПВО Москвы привели в высшую степень боеготовности из-за тревоги

Подразделения ПВО ВКС подняли по тревоге и привели в высшую степень боеготовности в рамках внезапной проверки.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что президент РФ Владимир Путин объявил внезапную проверку Воздушно-космических сил РФ.

Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ РИА «Новости» 8 февраля, в рамках внезапной проверки боеготовности ВКС РФ воинские части и подразделения ПВО, охраняющие Москву и центральный промышленный район, были приведены в высшую степень боеготовности.

Отмечается, что личный состав дивизионов «С-300», «С-400» и «Панцирь-С» был поднят по тревоге и совершил марши на запасные позиции, в ходе которых отработал несколько нормативов.