Общество
Источник: РИА «Новости»
06:56, 08 Февраля 2017 Версия для печати

ПВО Москвы привели в высшую степень боеготовности из-за тревоги

Подразделения ПВО ВКС подняли по тревоге и привели в высшую степень боеготовности в рамках внезапной проверки.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что президент РФ Владимир Путин объявил внезапную проверку Воздушно-космических сил РФ.

Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ РИА «Новости» 8 февраля, в рамках внезапной проверки боеготовности ВКС РФ воинские части и подразделения ПВО, охраняющие Москву и центральный промышленный район, были приведены в высшую степень боеготовности.

Отмечается, что личный состав дивизионов «С-300», «С-400» и «Панцирь-С» был поднят по тревоге и совершил марши на запасные позиции, в ходе которых отработал несколько нормативов.

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