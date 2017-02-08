Приговор по "Кировлесу" лишил Навального участия в выборах

Суд признал оппозиционера Алексея Навального виновным по делу о хищении чужого имущества.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на приговор, Алексей Навальным признан виновным по делу «Кировлеса».
«Навальный организовал хищение чужого имущества», — цитирует агентство приговор.
Адвокат оппозиционера Ольга Михайлова сказала агентству, что из-за решения суда Навальный не будет участвовать в президентских выборах.
«Согласно закону о выборах [президента], осужденный по тяжкой статье — а статья 160 Уголовного кодекса РФ является тяжкой — лишается права баллотироваться», — сказала она.
Напомним, обвинение просило приговорить Алексея Навального к 5 годам условного заключения.