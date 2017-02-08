Отпущенные пиратами трое моряков сообщили о нападении по e-mail

Похитившие российских моряков в дельте реки Нигер пираты отпустили троих, находившихся на судне членов экипажа

Ранее Sobesednik.ru писал, что в результате нападения на судно BBC Caribbean 5 февраля нигерийские пираты захватили семерых российских моряков и одного украинца.

Как сообщает ИА «Народные новости», в момент нападения на судне находились 11 человек. Среди них было десять россиян и один гражданин Украины. Известно также, что двоим членам экипажа удалось спрятаться.

По информации издания, пираты сначала захватили девятерых моряков, но после отпустили 19-летнего пленника. Само судно BBC Caribbean злоумышленники брать не стали.

Оставшихся на борту троих моряков нападавшие отправили на судне в сторону Канарских островов. Члены экипажа не могли выйти на связь и послали письмо на электронный ящик компании, с помощью которой они нанимались на работу. Но сообщение прочли лишь вечером воскресенья и передали информацию в МИД и криминальную полицию Германии.

Отмечается, что пираты до сих пор не вышли на связь с требованием о выкупе.