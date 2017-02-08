Общество
16:26, 08 Февраля 2017 Версия для печати

Навальный получил 5 лет условно по делу "Кировлеса"

Алексей Навальный выступает в суде по "делу "Кировлеса" с последним словом
Алексей Навальный выступает в суде по "делу "Кировлеса" с последним словом
Фото: стоп-кадр / Youtube

Оппозиционер Алексей Навальный признан виновным по «делу "Кировлеса"» и приговорен к пяти годам условного срока.

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, решение кировского суда закрывает Алексею Навальному возможность участвовать в президентских выборах.

Судья Ленинского суда города Киров Алексей Втюрин закончил чтение приговора после нескольких перерывов.

Обвинение просило для Навального 5 лет условно.

Также проходивший по «делу "Кировлеса"» Петр Офицеров приговорен к 4 годам условно.

Также Навальный и Офицеров приговорены к выплате 500 тысяч рублей, однако суд учел, что ранее они уже оплатили этот штраф.

Предыдущий приговор по этому делу был отменен по решению Верховного суда после того, как Алексей Навальный выиграл процесс против России о нарушении права на справедливое разбирательство в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Адвокаты Навального отмечают, что новый приговор, вынесенный сегодня, повторяет отмененное ранее решение практически дословно, «до запятой», в том числе в опечатках и в части описания показания свидетелей, которые на повторном процессе свидетельствовали иначе.

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