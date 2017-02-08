К проверке связи ДТП и игры "Беги или умри" предложили подключить СК

Адвокат прокомментировала просьбу детского омбудсмена проверить связь ДТП с игрой «Беги или умри».

7 февраля детский омбудсмен Анна Кузнецова попросила руководителя ГИБДД России Виктора Нилова проверить игру «Беги или умри» и ее связь с дорожно-транспортными происшествиями, в которых пострадали дети. По ее словам, игра набирает популярность в социальных сетях.

Адвокат, член правления движения «Родительский комитет» Лариса Павлова в разговоре с ИА «Народные новости» предположила, что выявить связь игры и ДТП может быть сложно.

«На самом деле, тут сложно установить, в результате ли именно этой игры ребенок пострадал. Дорожно-транспортные происшествия заканчиваются обычно печально, это либо летальные исходы, либо травмы», — сказала Павлова.

По ее мнению, люди, распространяющие игру, подталкивают детей на то, чтобы те подвергали свою жизнь опасности. Павлова отметила, что вместе с ГИБДД проверкой связи ДТП с игрой должен заняться Следственный комитет.

«Поэтому это важнее конечно именно с информационной точки зрения, чтобы родители лишний раз рассказали о том, как это опасно», — добавила адвокат.