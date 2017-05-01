День в истории с Борисом Бурдой. Кровь Пушкина на Черной речке

Знаток истории Борис Бурда напомнил Sobesednik.ru о судьбоносной дуэли флагмана великой русской литературы.

Это случилось 27 января (по старому стилю) 1837 года. Дуэлей и до этого у Пушкина хватало: он вызывал на дуэль более двадцати раз, шесть раз вызывали его. Но большинство дуэлей в итоге отменяли – друзья уговаривали противников помириться. Стрелялся он до той роковой дуэли только четыре раза: дважды оба дуэлянта промахивались, дважды противник Пушкина не попадал, а сам Пушкин стрелял в воздух. Противники у него были всякие – родной дядя Павел Ганнибал, два соученика, близкий друг Петр Каверин, поэты Рылеев и Соллогуб, еще один лидер декабристов, министр просвещения, молдавский вельможа, французский дипломат и два офицера, которым не понравилось, что Пушкин пытался вдрызг пьяным играть в бильярд и мешал окружающим. Но никто из участников всех этих дуэлей не получил даже царапины.

Когда Пушкин вызвал Дантеса на дуэль, ее тоже удалось предотвратить: Дантес женился на сестре жены Пушкина Екатерине и Пушкин взял вызов обратно. Но Дантес продолжал преследовать Наталью Николаевну, и Пушкин отправил его приемному отцу (может, и не только отцу, всяко говорили...) голландскому посланнику Геккерну резкое письмо с отказом от дома. Теперь уже Дантес вызвал Пушкина – вариантов у него не было, Геккерн, как дипломат, не мог стреляться. Условия дуэли были самые тяжкие из возможных, шансов, что оба противника останутся целы, практически не было вообще.

Дантес выстрелил первым и тяжело ранил Пушкина в живот. Пушкин тем не менее сумел сделать ответный выстрел и ранил Дантеса в руку и верхнюю часть груди, но неопасно. Пушкина доставили домой в карете Дантеса (свою его секундант Данзас не догадался заказать). У его постели собрались лучшие врачи страны и пришли к выводу, что положение безнадежно. Он умирал двое суток и скончался от перитонита. Современная медицина спасла бы поэта. Но увы.

Согласно действовавшему тогда закону Петра I о дуэлях, суд первой инстанции приговорил выжившего участника дуэли Дантеса и секунданта Пушкина Данзаса к повешению. Закон был настолько суров, что требовал даже погибшего на дуэли Пушкина повесить за ноги, и поэтому никогда не исполнялся – участь дуэлянтов смягчали. Данзас отделался двумя месяцами ареста, Дантеса выслали за границу, лишив офицерского звания, он дожил до глубокой старости. Луи Геккерну тоже пришлось покинуть свой пост. О Пушкине в приговоре было сказано: «преступный же поступок самого камер-юнкера Пушкина <...> по случаю его смерти предать забвению».