Общество
17:46, 07 Февраля 2017 Версия для печати

Запрет на белорусское мясо приведет к быстрому росту цен

Александр Лукашенко заявил, что готов к полному эмбарго со стороны России
Александр Лукашенко заявил, что готов к полному эмбарго со стороны России
Фото: Global Look Press

Чем может обернутся для покупателей в России полный запрет на ввоз белорусского мяса, разбирался Sobesednik.ru.

С 6 февраля Россия запретила поставки говядины из Минской области Белоруссии. Как пояснил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, запрет связан с тем, что через Белоруссию в Россию ввозилась запрещенная продукция из Украины и Европы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на запрет говядины из Минской области хотя и отреагировал заявлением о том, что его страна готова к полному прекращению поставок, но призвал московских экспертов разобраться и предоставить факты.

— Если белорусская говядина будет запрещена, цены очень быстро пойдут вверх, — уверен Борис Рябинкин, эксперт в области мясной промышленности и мясных полуфабрикатов.

По словам Рябинкина, говядина из Белоруссии занимала значительную часть российского рынка, цены на нее были ниже, чем, скажем, на отечественную, а качество ничем не отличалось. Говядина поставлялась как в охлажденном, так и замороженном виде. При этом на белорусской говядине работали большинство мясных заводов и столовых — розничные магазины в меньшей степени зависели от белорусского продукта.

Эксперт уверен, что заполнить эту нишу, когда она опустеет, оперативно не получится, а значит, цены — и на само мясо, и на полуфабрикаты из говядины — поднимутся в скором времени.

Со свининой, которая также ввозилась из Белоруссии, ситуация лучше. На нее, по мнению Рябинкина, цены в случае полного запрета поставок не изменятся.

— Свинина вообще в последнее время дешевеет, — отмечает эксперт.

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