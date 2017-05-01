В центре Москвы собаки загрызли пенсионерку. Кто виноват?

В этой истории странного не меньше, чем ужасного

На минувшей неделе овчарки загрызли вдову известного в прошлом диктора и актера Кирилла Ваца, узнал Sobesednik.ru.

В этой истории странного не меньше, чем ужасного. Ну вот хотя бы: зачем Министерству спорта, находящемуся вблизи центра Москвы, овчарки для охраны?

Дальше. Если они охраняют Музей спорта, как было объявлено, то странная эта охрана – собаки почти все время в вольерах. Рядом парк, сквер (и хотя территория считается закрытой, через нее ходят москвичи), поэтому обычно выпускают их погулять только вечером, а то и вовсе ночью.

Так почему овчарки оказались в тот роковой для Валерии Игоревны Вац день на свободе утром? Пенсионерка-то зашла в сквер у музея в 11 часов утра, возвращаясь из поликлиники.

Почему охранник, выпустив собак, ушел? Он обязан был быть рядом, а псы – в намордниках.

Страшная смерть – быть растерзанной животными, натасканными на охрану. Отбиться невозможно. Представляете, какой ужас испытала старая женщина перед смертью: понимая, что конец близок и – никого, кто бы пришел на помощь...

Расплатились за разгильдяйство человека (кого собаки считали хозяином, кто учил их бросаться на чужих и кого не оказалось рядом, чтобы остановить проявление им же воспитанного инстинкта) и сами псы – их должны усыпить.