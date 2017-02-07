Общество
23:09, 07 Февраля 2017 Версия для печати

Соавтора меморандума о гомеопатии уволили из института Минздрава

Один из авторов меморандума о лженаучности гомеопатии внезапно уволен из института Минздрава
Один из авторов меморандума о лженаучности гомеопатии внезапно уволен из института Минздрава
Фото: Global Look Press

Один из авторов меморандума Комиссии по борьбе с лженаукой о гомеопатии поведал Sobesednik.ru, как лишился должности.

Ранее, как сообщал Sobesednik.ru, члены Комиссии Российской академии наук (РАН) по борьбе с лженаукой подписали меморандум «О лженаучности гомеопатии», в котором призвали пересмотреть отношение государственной медицины к гомеопатии, так как не существует научных доказательств ее эффективности. Теперь один из соавторов этого документа, подписавших также экспертное заключение, уволен из бюджетного учреждения Минздрава РФ.

Причину увольнения Денису Рощину — кандидату медицинских наук, до сегодняшнего дня ведущему научному сотруднику ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России — озвучили, по его словам, сразу.

— Строить догадки не пришлось — мне позвонили из отдела кадров и сообщили, что это связано с моей деятельностью в Комиссии и с тем, что я подписал меморандум, — рассказал Рощин, бывший сотрудник отделения экономики и ресурсного обеспечения здравоохранения института. — Приказ об увольнении прислали следом по электронной почте. Там, естественно, нет моей подписи, приказ подписан руководством и датирован 31 января. Я, видимо, должен подойти в институт и написать заявление, но я этого делать не буду.

По словам ученого, увольнение стало для него неожиданностью, хотя некоторые предпосылки для такого развития ситуации были:

— Большинство авторов меморандума — это терапевты, химики, биологи. Я же был сотрудником института Минздрава. Кроме того, часть документов по теме гомеопатии в свое время подписывали его руководители, когда в 90-е годы она внедрялась в систему здравоохранения. В меморандуме же прямо указано, что некоторые решения, которые тогда принимались, не имели достаточных оснований для этого, и Комиссия рекомендует их пересмотреть. Не исключаю, что дело в этом.

Тем не менее Рощин говорит, что не собирается опротестовывать свое увольнение:

— Мне сейчас советуют обращаться в разные регулирующие трудовые отношения органы, но я этого делать тоже не стану, так как не вижу в этом смысла.

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Проровская Ирина

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