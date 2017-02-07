Сдавшие ЕГЭ родители пожаловались на сложную формулировку заданий

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов вместе с 3 тысячами родителей принял участие в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».

Ранее Sobesednik.ru писал, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова раскритиковала ЕГЭ за возможность выбора готового ответа и упрощение подготовки.

Как сообщает РИА «Новости», прошедшая 7 февраля акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» организована с целью повышения информированности родителей выпускников об особенностях экзаменационных процедур. Вместе с главой Рособрнадзора Сергеем Кравцовым сдать экзамен по русскому языку попробовали музыкант Сергей Мазаев и телеведущий Александр Масляков — младший.

«В этой акции участвуют более 50 субъектов Российской Федерации. Общее количество родителей — более трех тысяч», — рассказал Кравцов.

Он также обратился к родителям выпускников с просьбой спокойно относиться к процедуре ЕГЭ и настраивать своих детей на спокойную сдачу экзамена.

Однако ЕГЭ у родителей все-таки вызвал некоторые затруднения. По словам Сергея Мазаева, трудности возникали из-за сложных формулировок заданий, рассчитанных на внимательность.

«У меня много времени ушло на то, чтоб понять, что написано в задании, осознать и понять, что требуется», — согласился с музыкантом Александр Масляков — младший.