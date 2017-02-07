Преодоление недуга с Божией помощью

9 февраля в 12 часов в Богоявленском кафедральном соборе Москвы (Елоховский собор) будет отслужен молебен по случаю 10-летия Реабилитационного центра «Преодоление». На нем будут присутствовать около сотни его пациентов, в основном инвалидов-колясочников с травмами позвоночника. Молебен совершит протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского собора в Елохове.

«Мы будем служить благодарственное моление с прошением об исцелении болящих, – подчеркнул он. – Храм – место присутствия благодати Божией, и человек, преодолевающий болезнь, прикасаясь к ней, получает надежду на исцеление, обретая гармонию между телом и душой. Человек ведь сотворен по образу и подобию Божиему, у которого – дух, душа и тело. И все эти три начала нужно привести в единую гармонию, а это невозможно без молитвы и храма. Молитва помогает вернуть человеку внутреннюю силу, надежду на то, что ты не один борешься с недугом, а тебе сопутствует помощь Божия через благодать».

В России катастрофически не хватает реабилитационных центров, и то, что трудами энтузиастов появился такой центр, как «Преодоление», который в нынешней сложной ситуации продержался 10 лет, уже говорит о том, что он востребован, необходим людям.

По мнению протоиерея Александра Агейкина, реабилитационный центр должен быть в каждом даже самом маленьком городе России, чтобы людям не приходилось приезжать в Москву с целью получения квалифицированного медицинского реабилитационного обслуживания. Для этого инициативная группа верующих людей недавно создала Фонд целевого капитала «Благосердие» имени Святителя Алексия, митрополита Московского, который направлен на развитие медицинской реабилитации, создание новых реабилитационных центров и поддержку существующих.

Генеральный директор РЦ «Преодоление» Любовь Кезина в свою очередь уточнила, что такой молебен в истории центра совершается впервые, и искренне порадовалась: «Наши пациенты получат благословение Божие на свое исцеление и тем укрепят свою силу жизни».

«Преодоление» – первый в Москве и России специализированный, круглосуточный стационар европейского уровня для инвалидов с тяжелыми ограничениями в передвижении и самообслуживании. В течение года квалифицированная помощь предоставляется более тысячи пациентам. Вместе с тем около 70 человек пребывает в стационаре реабилитационного центра. Общее число сотрудников клиники превышает 200 человек. Именно они создают в центре теплую семейную обстановку, которая помогает инвалидам оставить проблемы в прошлом, встать на ноги и жить только настоящим и будущим.