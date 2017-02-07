Общество
Источник: РИА «Новости»
16:41, 07 Февраля 2017 Версия для печати

Изрубивший пожарного топором житель Подмосковья задержан полицией

В Тверской области полиция задержала участника драки с применением топора, произошедшей 5 февраля на севере столицы.

Ранее Sobesednik.ru писал, что ночью 5 февраля начальника пожарной части, которая расположена на Ленинградском проспекте в районе Сокол САО столицы, увезли на «скорой» с тяжелыми травмами, нанесенными ему родственником при помощи топора.

Как сообщает РИА «Новости», подозреваемый был задержан полицией на территории Тверской области через несколько часов после инцидента.

«Спустя несколько часов полицейские задержали подозреваемого на территории Тверской области. Им оказался 38-летний житель Подмосковья, являющийся потерпевшему родственником. Установлено, что в ходе возникшего конфликта задержанный нанес несколько ударов топором потерпевшему», — рассказали в пресс-службе УВД по Северному округу столицы.

Известно также, что изрубленный топором в результате драки начальник пожарной части уже прооперирован, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Полиция после инцидента возбудила уголовное дело.

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