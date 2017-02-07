Иностранец жестоко избил сотрудника Госдумы в подъезде в СВАО

В Москве ведущего консультанта аппарата Госдумы Юрия Назарьева госпитализировали после нападения на него гражданина Эстонии.

Как сообщает газета «Известия», нападение на Назарьева произошло 4 февраля в подъезде его дома на Малахитовой улице в районе Ростокино СВАО столицы.

После инцидента 60-летнего чиновника экстренно госпитализировали в Центральную клиническую больницу Управделами президента РФ в Москве.

По информации телеканала «ТВ Центр», сейчас пострадавший находится в отделении неврологии. Медики диагностировали у мужчины сотрясение головного мозга, перелом нижней стенки левой орбиты, а также параорбитальную гематому и ушибы мягких тканей лица.

Известно, что в нападении подозревается 37-летний гражданин Эстонии, который проживает вместе с соседкой Назарьева. Причиной конфликта стало недопонимание между мужчинами.