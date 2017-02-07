Депутаты хотят отвести под надпись о вреде алкоголя 50% упаковки

Депутаты Госдумы предложили увеличить шрифт надписи о вреде алкогольной продукции в 2,5 раза.

Ранее Sobesednik.ru писал, что Роспотребнадзор предложил запретить скидочные акции на алкогольную продукцию, потому что такие акции якобы представляют собой рекламу и способсвуют развитию зависимости у потребителей.

Как сообщает Russia Today, комитет Госдумы по охране здоровья обсудит вопрос об увеличении предупреждения о вреде алкоголя на «круглом столе» по проблемам алкогольной политики 13 февраля. Заместитель председателя комитета по информационной политике Андрей Свинцов готовит поправки к закону «О государственном регулировании алкогольного рынка». Согласно проекту, предупреждение должно занимать не менее 25% упаковки, а в перспективе — 50%.

Сейчас информация о пагубном влиянии алкоголя на таре указана, но она, по мнению законодателей, не очень заметна.