Общество
Источник: ТАСС
13:29, 07 Февраля 2017 Версия для печати

Бесплатную приватизацию жилья в РФ сделают бессрочной

Госдума примет поправки о бессрочном продлении бесплатной приватизации жилья.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на первого замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрея Исаева, глава правительства Дмитрий Медведев одобрил всеобщую бессрочную бесплатную приватизацию имущества.

«Была просьба наших избирателей, фракция пришла к выводу о необходимости принять решение о бессрочном продлении приватизации. Этот вопрос вчера обсуждался с председателем правительства, он поддержал, соответствующая поправка будет внесена нашими депутатами сегодня, и завтра мы рассчитываем рассмотреть данный законопроект во втором чтении», – сообщил журналистам Исаев.

Поправки о продлении бесплатной приватизации для всех категорий граждан подготовили депутаты от «Единой России» Александр Сидякин и Павел Качкаев.

Согласно действующим законам, россияне могут оформить бесплатную приватизацию жилья только до 1 марта 2017 года. Право бесплатной приватизации было продлено только для некоторых категорий граждан, в том числе жителей Крыма и Севастополя и обитателей ветхого, аварийного жилья. При этом сроки окончания бесплатной приватизации неоднократно переносились

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