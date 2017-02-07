Общество
16:03, 07 Февраля 2017 Версия для печати

Бедным россиянам на карты перечислят баллы для обмена на еду

Малоимущим россиянам перечислят на карты баллы, которые можно будет обменять на отечественные продукты.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова, ведомство предложило правительству РФ программу продовольственной помощи нуждающимся россиянам.

Ее суть состоит в том, чтобы на специальные платежные карты начислить нуждающимся гражданам баллы, которые они смогут обменять на продовольственные товары. Используя данные бонусы, россияне малоимущие россияне смогут купить овощи, фрукты, мясо, молоко, рыбу и другие необходимые продукты, а также семена и саженцы растений.

В Минпромторге рассчитывают на старт программы продовольственной помощи населению в этом году. Об этом заявил на заседании фракции "Единая Россия" глава министерства Денис Мантуров.

Речь идет о том, чтобы перечислять нуждающимся гражданам на специальные карты баллы или бонусы для покупки продуктов российского производства - свежих овощей и фруктов, мясной и молочной продукции, птицы, рыбы и других, а также семян и саженцев.

По словам Мантурова, этот проект уже согласован с другими ведомствами.

«Мы с вами решаем две задачи. С одной стороны – обеспечиваем адресную поддержку определенным категориям граждан, которые не могу себе позволить сегодня покупать свежее охлажденное мясо, свежую охлажденную рыбу, свежие овощи – то есть определенный набор продуктов. Чтобы стимулировать такую возможность, мы выходили с инициативой внедрения продовольственных субсидий через систему адресной поддержки. Такая система работает во многих странах мира», – цитирует Мантурова ТАСС.

Он добавил, что такая программа поддержки также поможет деньгам не копиться на картах и счетах – вместо этого россияне будут тратить накопленные средства на продукцию отечественных производителей.

«Это мотивация приобретать здоровое питание и таким образом поддерживать промышленников, кто занят в агропромышленном секторе», – сказал министр.

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Соловьева Екатерина

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