Адвокат Кара-Мурзы заявил об улучшении в работе сердца политика

Адвокат Вадим Прохоров заявил, что состояние Владимира Кара-Мурзы – младшего остается тяжелым, несмотря на улучшения.

Ранее Sobesednik.ru писал, что Следственный комитет РФ начал проверку в связи с госпитализацией Владимира Кара-Мурзы – младшего.

Как сообщает «Интерфакс», 7 февраля адвокат журналиста, экс-зампреда партии ПАРНАС, координатора «Открытой России» Владимира Кара-Мурзы сообщил о незначительных улучшениях в состоянии здоровья политика.

«Есть изменения небольшие позитивные в области сердца, сняли некоторые препараты, уменьшили количество», – рассказал Вадим Прохоров.

Адвокат политика также отметил, что состояние Кара-Мурзы-младшего остается стабильно тяжелым.

Кроме того, по словам Вадима Прохорова, участковый подтвердил, что пациенту при поступлении был поставлен диагноз «острая интоксикация неустановленным веществом».

«Это пока не означает, что криминал, но проверка уже идёт», — заявил Прохоров.