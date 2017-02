В Златоусте Дональда Трампа отлили в серебре

В Златоусте изготовили монету с изображением нового президента США Дональда Трампа, узнал Sobesednik.ru.

И судя по надписи, которая ее украшает, там в буквальном смысле «верят в Трампа».

Монету с изображением нового президента США на одном из оружейных предприятий Златоуста отлили на удивление оперативно.

– Мы увековечиваем на нашей продукции яркие события прошлого и современности, – рассказали на заводе. – А победа Дональда Трампа, в которого в начале предвыборной кампании мало кто верил, – это очень яркое событие.

В 2014 году на том же заводе изготовили монету в честь присоединения Крыма. Изготовители так торопились, что перепутали города Кача и Саки местами, Феодосию сдвинули на север, как и Форос, который вырос на одной широте с Ялтой. Впрочем, это не лишило оружейников креативности. В серии памятных монет «Правители и полководцы» они запечатлели Владимира Путина и Сергея Шойгу, а в серии «Мировые лидеры» воспели в металле Рамзана Кадырова.

Коллекционная монета-медаль с изображением 45-го президента США – размером с ладонь и весит целый килограмм. Она изготовлена из серебра 925-й пробы методом художественного литья, то есть вручную. На обратной стороне – статуя Свободы на фоне звездно-полосатого флага и надпись In Trump We trust, основанная на игре слов в выражении In God We Trust, которое написано на дол­ларах.

Мастера собираются отлить 25 серебряных «Трампов», 15 – из смеси золота и серебра и 5 – чисто золотых. Пока же готова только одна серебряная, которую на заводе хотят передать самому американскому президенту.