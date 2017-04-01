Общество
Источник: «Собеседник» №4-2017
10:09, 06 Февраля 2017 Версия для печати

В Калининграде нет денег на мост, но есть – чиновникам на шезлонги

Активисты, правда, заметили, что цена на пляжное оборудование подозрительно высока
Активисты, правда, заметили, что цена на пляжное оборудование подозрительно высока
Фото: Global Look Press

В Калининградской области нет 8 миллионов рублей на строительство моста в поселке Матросово, узнал Sobesednik.ru.

Жители переходят реку по льду.

Поселок Матросово река делит на две части. На одном берегу – дома, на другом – магазин, школа и ФАП. Несколько раз в день местным приходится ходить по льду, который уже начал подтаивать. Недавно районные власти положили на него тонкий деревянный настил, который, конечно, не спасет, если лед треснет. В Полесской районной администрации, к которой относится Матросово, разводят руками: больше ничего сделать не могут – денег-то нет. Цена вопроса – 8 МЛН рублей.

Бюджеты районов и сельских поселений скудные, денег действительно не хватает на самое необходимое. Жители Матросово это понимают, поэтому пожаловались губернатору Калининградской области – может, там услышат и помогут, тем более что сумма не такая уж большая в масштабах региона.

Впрочем, если чиновники захотят помочь жителям Матросово, то найдут такую возможность. Наскребли же 2 МЛН рублей по программе развития туризма на такие летние «радости», как шезлонги – каждый по 64,7 тысячи рублей, деревянные кабинки для переодевания – по 80 тысяч и гидроцикл – за 650 тысяч.

Активисты, правда, заметили, что цена на пляжное оборудование подозрительно высока, и чиновникам пришлось закупку свернуть. На 2 млн рублей вполне можно оснастить несколько калининградских пляжей или построить четверть моста в Матросово. Лиха беда начало.

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Кузнецова Ольга

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