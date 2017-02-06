Роспотребнадзор предложил запретить скидки на алкоголь в РФ

Роспотребнадзор предложил запретить скидочные акции на алкогольную продукцию.

Как сообщила в интервью РИА «Новости» глава Роспотребнадзора Анна Попова, ведомство предложило российским властям ввести запрет на скидочные акции на спиртное. Как пояснила Попова, такие акции по сути представляют собой рекламу алкоголя, поэтому их следует запретить.

«Скидочные акции должны рассматриваться как и любая другая рекламная кампания и должны быть запрещены», — приводит агентство слова главы ведомства.

Как стало известно 3 февраля, в Госдуме РФ ведется подготовка законопроекта о запрете на включение спиртных напитков в скидочные акции. По данным телеканала Russia Today, автором проекта стал депутат нижней палаты парламента от партии ЛДПР Владимир Сысоев. Он утверждает, что скидки на спиртные напитки способствуют росту потребления алкоголя.

«Проблема алкоголизации населения сегодня стоит на повестке дня, и, когда мы боремся с этим на законодательном уровне, ритейлеры, наоборот, занимаются пособничеством алкоголизму. Тем более что очень часто на такие акции чутко реагирует молодежь», — отметил Сысоев.

По данным телеканала, в Общественной палате РФ поддержали инициативу депутата.