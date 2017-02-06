Причиной остановки бронемашин на МКАД стала неисправность

В ГИБДД опровергли столкновение иномарки с колонной из БТР на юго-восточном участке МКАД.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что 6 февраля на внешней стороне МКАД после пересечения с Новоегорьевским шоссе произошло ДТП. По данным российских СМИ, иномарка врезалась в бронемашину.

Как сообщили в ГАИ телеканалу «360», иномарка не врезалась в БТР.

«ДТП на указанном участке МКАД с подобного рода техникой Госавтоинспекцией не фиксировали. По некоторым данным, автомашины остановились в результате технической неисправности», — сказали в ведомтсве.

Там также добавили, что автомобилипродолжили движение после устранения неисправности.