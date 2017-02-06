Общество
Источник: 360
13:21, 06 Февраля 2017 Версия для печати

Причиной остановки бронемашин на МКАД стала неисправность

В ГИБДД опровергли столкновение иномарки с колонной из БТР на юго-восточном участке МКАД.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что 6 февраля на внешней стороне МКАД после пересечения с Новоегорьевским шоссе произошло ДТП. По данным российских СМИ, иномарка врезалась в бронемашину.

Как сообщили в ГАИ телеканалу «360», иномарка не врезалась в БТР.

«ДТП на указанном участке МКАД с подобного рода техникой Госавтоинспекцией не фиксировали. По некоторым данным, автомашины остановились в результате технической неисправности», — сказали в ведомтсве.

Там также добавили, что автомобилипродолжили движение после устранения неисправности.

читайте также:
В Воронеже инвалиду – жертве ДТП пообещали прислать гроб и венки
В Воронеже жертвой т­елефонных террористов стали инвалид-колясочник и его мать, узнал Sobesednik.ru »

читайте также:Госавтоинспекция рассчитывает в этом году на увеличение количества ДТП без пострадавших, оформленных по европротоколу
Европротоколу по ДТП поможет увеличение лимита выплат
Автообозреватель Sobesednik.ru — о том, почему многие отказываются самостоятельно оформлять ДТП по европротоколу »

Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Освободит ли Госдума многодетные семьи от налога на имущество
13:04, 06 Февраля 2017
На идею отменить для многодетных семей налог на имущество депутата вдохновил Патриарх. Но станет ли проект законом?
»
Дочь Анны Снаткиной просит родителей переехать в Таиланд
11:05, 06 Февраля 2017
Актриса Анна Снаткина рассказала Sobesednik.ru о том, что её дочь не хочет жить в России
»
В Калининграде нет денег на мост, но есть – чиновникам на шезлонги
10:09, 06 Февраля 2017
В Калининградской области нет 8 миллионов рублей на строительство моста в поселке Матросово, узнал Sobesednik.ru
»