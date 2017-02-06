Михаил Осокин: Номенклатурный рай и "объевшиеся" россияне

Обозреватель Sobesednik.ru Михаил Осокин — о нескончаемом кризисе и разной реакции на него чиновников и населения.

Почти 80% россиян считают, что экономика страны находится в состоянии кризиса — таковы данные нового социологического опроса. При этом по телевидению нам объявили, что кризиса уже нет — еще один наглядный пример того, как разительно расходятся реальность и официальная картинка. И такое впечатление, что Росстат соревнуется с телеканалами в приукрашивании действительности: дело дошло до того, что даже представители государственного Сбербанка не выдержали подтасовок и заявили о явных несоответствиях в цифрах Росстата.

Оптимистические заявления властей становятся темой все новых пародий и шуток в интернете: «Россияне впервые за восемь лет стали тратить на еду 50% доходов. Так много жители нашей страны не ели никогда». Масса шуток и по поводу того, что на протяжении последнего года в правительстве не раз говорили об окончании кризиса. Например, в таком духе успокаивал россиян министр труда Максим Топилин, из министерства финансов тоже звучали заявления, что кризис уже закончился.

Подобных утверждений немало и от руководителей других ведомств. Похожие общие слова, об аргументации, убедительности доводов никто особо не думает, и возникает вопрос — как тогда всерьез относиться к таким заявлениям. Или, может быть, стоит руководствоваться подходом, который озвучили еще герои Стендаля: «Министра всегда надо считать дураком, так как у него нет времени думать».

Тем временем кризис напоминает о себе все новыми сообщениями. В газетах заголовки: «Школьники в Нижнем Тагиле жалуются, что их кормят объедками и борщом с червями». «Пенсионные мечты россиян — это жизнь на уровне Африки». А особенно в потоке сообщений о кризисе запомнилась история о том, как свои финансовые проблемы пытались решить цирковые артисты: «Куклачев попросил у Кадырова денег на постройку "дворца кошек" в Израиле». И из разных городов приходят новости о том, как местные жители выражают недовольство ростом цен и тарифов.

Кризис никуда не ушел — и он усугубляется специфическим устройством современного российского государства. Об этом сейчас напомнил доклад Всемирного банка — о состоянии экономик различных стран. Доклад называет основной причиной стагнации в России концентрацию власти: «Вся власть находится в руках чиновников и узкой группы элит, которые живут за счет сырьевой ренты, провоцируя коррупцию, неравенство и отсталость».

В рейтинге Всемирного банка по уровню несоответствия госаппарата целям развития Россия оказалась на одном уровне с Турцией. В такой системе координат все решают высшие чиновники — а остальному населению, наверное, следует принимать это и радоваться, примерно как в знаменитом советском фильме.

В 1970 году академик Сахаров и другие правозащитники направили письмо советскому руководству. Они предупреждали о необходимости коренной демократизации: «Вследствие увеличения объема и сложности экономических проблем они не могут быть решены несколькими лидерами, стоящими у власти, — требуется широкий обмен информацией и идеями». Но это письмо было проигнорировано — а затем наступил брежневский застой.

Сейчас доклад Всемирного банка рисует похожую картину: в современной России не осталось групп, реально влияющих на политику, кроме высших чиновников, — и они перераспределяют бюджеты в свою пользу. Для элиты — опять льготы, особые поликлиники и столовые с низкими ценами.

О, это заветное слово «спецобслуживание»… Вспоминаются истории советских времен — как некоторые центральные структуры переводились из столицы в другие города, и в Куйбышеве однажды утром жители увидели такое объявление: «Открытая здесь столовая закрывается. Здесь открывается закрытая столовая».

Сейчас и в Куйбышеве, и в других городах представители местных администраций опять питаются в своих столовых — а блогеры описывают, как выглядит обед чиновников и депутатов: «Стоимость блюд словно срисована с советских еще прейскурантов. Щи с квашеной капустой — 12 рублей, рассольник — 42, пюре и котлета по-деревенски — 67».

Только теперь, в отличие от советских времен, к услугам чиновников не только обновленный государственный общепит — они еще могут нагнуть и бизнесменов. В Краснодарском крае журналисты сейчас обнаружили, что мэру Сочи в местных кафе приносят особое меню с низкими ценами. Например, для обычных посетителей чашка чая стоит 350 рублей, а для мэра — 80. При таких ценах легко быть оптимистом — и можно понять официальных лиц, когда они искренне удивляются: «Какой кризис? Его уже нет».

Номенклатурный рай строго охраняется. Узкие группы элит, стоящие у власти, отсекают посторонних и распределяют посты между своими — когда главную роль играют не деловые качества, а верность и умение выполнять команды послушно, без возражений. Потому что, как это описывал еще Куприн, «начальство возражений не терпит, не любит, не понимает и не переносит».

Неудивительно, что при такой системе отношений в госаппарате у нас сейчас так много силовиков, представителей спецслужб. А это в свою очередь еще больше усиливает ту концентрацию власти, которая критикуется в докладе Всемирного банка. Ведь выходцы из спецслужб по характеру своей прежней работы патологически не доверяют людям — а раз не доверяют, то стараются сосредоточить в своих руках всю власть.

Но в итоге получается, что как раз в кризис, когда нужны смелые инновационные решения, многие руководители не соответствуют уровню задач. Управлять поставлены люди, которые думают, что в экономике можно командовать, как командуешь войсками. Как описывают таких управленцев эксперты, в условиях конкурентной рыночной экономики эти люди не смогли бы даже руководить цепью дешевых универсамов и получать прибыль от них.

Таких начальников и такой стиль управления население видит на каждом шагу — и, возможно, этим объясняется пессимизм, которым проникнут последний социологический опрос. 96% россиян считают, что кризис не просто по-прежнему с нами, но и будет продолжаться еще несколько лет. А в окончание кризиса через полгода верят всего 4%.