Федор Конюхов два дня пролетит на воздушном шаре в минус 20°

Российский путешественник Федор Конюхов собирается побить новый рекорд, проведя двое суток на воздушном шаре.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Федор Конюхов через год планирует достичь стратосферы, поднявшись на воздушном шаре из Якутии.

Помощник Федора Конюхова, начальник его экспедиционного штаба Сергей Сергеев в интервью ИА «Народные новости» рассказал о том, что знаменитый путешественник готовится совершить очередной полет на воздушном шаре. На этот раз Конюхову предстоит побить мировой рекорд и провести в воздухе более двух дней.

«У него сейчас уже предстартовый период идет. Он тотально проверяет оборудование, вопросы с утеплением, с едой. Главное, конечно, проверка аэростата, потому что ему придется в воздухе находиться довольно долго: чуть больше двух суток. Для того, чтобы побить вот этот серьезный рекорд, продолжительность пребывания в воздухе», — рассказал агентству Сергеев.

Путешествие Конюхова начнется 7 февраля, его воздушный шар поднимется в воздух в Рыбинске. Планируется, что полет продлится 51 час. Если Конюхову удастся осуществить задуманное, он установит новый мировой рекорд для тепловых аэростатов.

«Главное, с чем ему предстоит бороться, это холод. Будет в среднем минус 20. Двигаться придется очень серьезно. Там постоянно придется переключать горелки, газобаллонное оборудование — там не посидишь. Ну и ветер будет мешать, несмотря на то, что выбрали благоприятную погоду для старта, будет ветер в сторону Прибалтики, и его на 1000-1200 километров от Москвы отнесет», — добавил помощник путешественника.