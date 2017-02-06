Больницы РФ не получат иностранную медтехнику из-за документов

С начала 2017 года в России наблюдаются сложности с поставками зарубежных медицинских изделий.

Как сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на данные двух отраслевых ассоциаций, объединяющих производителей стоматологических и импортных медизделий, иностранная медтехника и инструменты с начала этого года не могут попасть на российский рынок.

По данным издания, причиной этого стали задержки с оформлением необходимых документов.

В частности, газета возлагает вину на поставщиков, которые не успели заменить регистрационные удостоверения в Росздравнадзоре, что следовало сделать не позднее 31 декабря 2016 года. Как пишет «Коммерсантъ», в настоящий момент на рассмотрении Росздравнадзора находятся около 14 тысяч удостоверений, которые необходимо заменить.

По данным союза «Медресурса», за 2015 год ведомство выдало всего 698 новых регистрационных удостоверений, за 2016-й — 800. Как отмечает издание, новые документы, а вместе с ними и возможность выйти на российский рынок, не получили около 4 тысяч медицинских изделий в сфере стоматологии.

«Крупные стоматологические компании, такие как "Стоматорг", "Рокадамед", вынуждены снять с продаж ряд товаров», – сообщили в «Медресурсе».

По оценке Ассоциации международных производителей медицинского оборудования (IMEDA), у ряда компаний с начала 2017 года «сложилась непростая ситуация с импортом и особенно реализацией медицинских изделий со старыми бланками регистрационных удостоверений». По данным опроса, не заменены около 10% удостоверений в различных сферах — от медицинского оборудования до хирургических материалов.

Большую долю этих изделий обычно закупают государственные клиники и больницы. Таким образом задержки с выдачей удостоверений могут означать перебои в поставках, в первую очередь, именно государственных учреждений.