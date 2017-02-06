Общество
Источник: Зарубежные СМИ
08:32, 06 Февраля 2017 Версия для печати

"Боинг" Qatar Airways впервые пересек 10 часовых зон за 16 часов

Самолет авиакомпании Qatar Airways совершил самый длинный в мире коммерческий перелет.

Как сообщает британская газета The Guardian, Boeing 777-200LR, выполнявший рейс Доха — Окленд, совершил самый длительный коммерческий перелет в истории.

По данными издания, полет лайнера продолжался 16 часов.

В официальном Twitter авиаперевозчик Qatar Airways подтвердил информацию о том, что самолет приземлился в Окленде.

Как отмечает газета, самолет приземлился на несколько минут раньше запланированного времени.

«Боинг» вылетел из аэропорта Дохи в 05:10 5 февраля и должен был приземлиться в новозеландском Окленде в 07:30 в понедельник, 6 февраля, (21:30 мск), однако ввиду смены часовых поясов полет фактически длился полтора дня.

Воздушное судно преодолело 14535 км за 16 часов 23 минуты. За время полета самолет пересек десять часовых поясов. На его борту находились 15 членов экипажа, а также четыре пилота.

Как отмечает The Guardian, у Qatar Airways уже появился конкурент: рекорд авиакомпании намерены побить сингапурские авиалинии, которые планируют организовать рейс Сингапур — Нью-Йорк без остановок. До этого самым длительным считался перелёт из Дубаи в Окленд.

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Соловьева Екатерина

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