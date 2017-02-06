25-градусный мороз ждет москвичей в начале недели

Синоптики прогнозируют похолодание в начале рабочей недели и потепление с четверга.

РИА «Новости» 6 февраля со ссылкой на погодный центр «Фобос» сообщает о том, что жителей столицы ожидают похолодания 7 и 8 февраля.

Так, температура воздуха в ночь на вторник, 7 февраля, опустится до –20 градусов в Москве и до –22 в области. Днем в Москве потеплеет до –15... –17 градусов, а в области — до –14... –19 градусов. Ночь на среду, 8 февраля, будет самой холодной: температура воздуха в Москве составит 23 градуса ниже нуля, а в области — 25 градусов ниже нуля. Днем ожидается потепление до –11... –16 °С.

«Начиная с четверга и далее небо начнет хмуриться, ожидается небольшой очаговый снег. В четверг ночью –12... –17 градусов, днем уже потеплеет до –5... –10 градусов. Остаток недели пасмурно, местами слабый снег и температура вернется в рамки нормы: ночью –7... –12 градусов, днем –2... –7 градусов», — цитирует агентство синоптиков.