Общество
Источник: РИА "Новости"
08:01, 05 Февраля 2017 Версия для печати

Задержанных в Вене 22 чеченцев не подозревают в терроризме

Глава МВД Австрии связал массовое нахождение чеченцев с оружием в Вене с разборками криминальных групп.

Ранее Sobesednik.ru писал о задержании 22 вооруженных уроженцев Чечни в Вене. Сами задержанные рассказали, что собирались отмечать свадьбу.

Как сообщило РИА «Новости», глава австрийской полиции Вольфганг Соботка считает, что наличие у задержанных чеченцев оружия связано с разборками между криминальными группами. Задержанных в терроризме не подозревают.

Соботка пояснил, что чеченцев задержали после сигнала жителей венского района Флоридсдорф. Задержанных допрашивают, обстоятельства инцидента уточняются.

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