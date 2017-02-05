Задержанных в Вене 22 чеченцев не подозревают в терроризме

Глава МВД Австрии связал массовое нахождение чеченцев с оружием в Вене с разборками криминальных групп.

Ранее Sobesednik.ru писал о задержании 22 вооруженных уроженцев Чечни в Вене. Сами задержанные рассказали, что собирались отмечать свадьбу.

Как сообщило РИА «Новости», глава австрийской полиции Вольфганг Соботка считает, что наличие у задержанных чеченцев оружия связано с разборками между криминальными группами. Задержанных в терроризме не подозревают.

Соботка пояснил, что чеченцев задержали после сигнала жителей венского района Флоридсдорф. Задержанных допрашивают, обстоятельства инцидента уточняются.