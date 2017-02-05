За погибшим на горке в Подмосковье ребенком не уследил отец

Очевидца возмутила реакция людей на гибель катавшегося на «ватрушке» в Подмосковье ребенка.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в Ногинском районе Московской области восьмилетний ребенок погиб, прокатившись на тюбинге с горки. Мальчик ударился головой о дерево.

Как рассказал очевидец происшествия порталу «Вести.ru», погибший ребенок находился на горке вместе с отцом. Тем не менее, мальчик по неизвестным причинам катался не по накатанной горке, а в неприспособленном месте, где много деревьев.

Очевидец подчеркнул, что после трагедии с мальчиком находившиеся на горке не люди спокойно продолжили веселиться дальше. Многие просто отошли со своими «ватрушками» в другую сторону от места смерти мальчика.

Сейчас продолжают выяснять все детали происшествия.