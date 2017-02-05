Пользователей Wi-Fi в метро Москвы пустят в музей за полцены

Москвичи в феврале получат скидку в Третьяковскую галерею за использование бесплатного Wi-Fi в метро.

Как написали на сайте мэрии столицы, в рамках культурно-образовательного проекта до конца февраля всем пользователям бесплатного Wi-Fi в метро сделают скидку в 50% на билет в Третьяковку на Крымском Валу.

Чтобы получить скидку, надо нажать на специальный баннер, который появится при подключении к интернету в подземке. Далее необходимо сохранить купон на скидку в памяти телефона и показать этот купон на кассе в музее.

Получить скидку на билет в музей можно уже сейчас.