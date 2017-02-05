Омский школьник с флагом РФ презентует свой марсоход в NASA

11-классник из Омска отправится в США, чтобы презентовать в NASA собственную разработку марсохода.

Как пишут региональные СМИ, школьник из Омска Артем Павленко поедет в США, чтобы представить астрономам собственную модель марсохода. Предназначение аппарата заключается в поиске на Марсе места для базы колонизаторов.

Марсоход школьник из Омска разрабатывал целый год. Впервые он представил свое изобретение в Санкт-Петербурге на научно-инженерном конкурсе.

Сам юный изобретатель заявил о том, что намерен выйти на сцену в NASA с российским флагом и подчеркнул, что будет дорабатывать свою модель марсохода.