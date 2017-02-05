Общество
Источник: Зарубежные СМИ
12:15, 05 Февраля 2017 Версия для печати

Офисным работникам из Бельгии пропуск вживили под кожу руки

Бельгийская компания вместо электронных пропусков вживила своим сотрудникам подкожные чипы.

Как сообщили зарубежные СМИ, сотрудникам бельгийской компании Newfusion вживили под кожу микроустройства, которые заменят электронные пропуска. Теперь согласившиеся на эксперимент работники компании смогут прикладывать руку к стойке КПП и проходить в офис.

Кроме того, с помощью подкожного чипа сотрудники Newfusion смогут снимать блокировку с оргтехники и компьютеров.

Отмечается, что подкожные микроустройства в Бельгии используются впервые в истории. Их размер очень маленький, а стоимость одного чипа составляет 100 евро. Точное число сотрудников, которые согласились на эксперимент, неизвестно.

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Цыганкова Валерия

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