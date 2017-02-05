Общество
Источник: "Интерфакс"
09:48, 05 Февраля 2017 Версия для печати

Община Русской церкви в Венеции рискует остаться без крова

Приход Московского патриархата из-за католической церкви может остаться без храма в Венеции.

Как сообщил «Интерфакс», католическая епархия намерена забрать храм у РПЦ в Венеции. В результате приход Московского патриархата в честь святых жен-мироносиц может оказаться на улице, так как своего храма у прихода нет. То помещение, где приход располагался до сих пор, католическая церковь предоставляла РПЦ временно.

Известно, что католическая церковь решила забрать храм у РПЦ, так как здание потребовалось одной женской конгрегации. При этом в Венеции существует множество других закрытых или мало используемых церквей. В РПЦ готовы принять помещение храма, которому необходима реставрация, но на условиях договора долгосрочной аренды.

В общину Московского патриархата в Венеции входят почти семь тысяч верующих.

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Цыганкова Валерия

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