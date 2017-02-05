Обман СМИ о гибели военных из РФ в Сирии раскрыло Минобороны

Минобороны РФ разоблачило катарский телеканал, сообщивший ложные данные о гибели российских солдат в Сирии.

Как передает ТАСС, в Министерстве обороны России официально опровергли информацию о подрыве автомобиля с российскими военными в районе сирийского города Тартус. О том, что солдаты из РФ якобы погибли, сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заверил, что все российские военные живы и здоровы, а сведения катарского телеканала назвал «информационным вбросом».