Общество
Источник: ТАСС
15:04, 05 Февраля 2017 Версия для печати

Обман СМИ о гибели военных из РФ в Сирии раскрыло Минобороны

Минобороны РФ разоблачило катарский телеканал, сообщивший ложные данные о гибели российских солдат в Сирии.

Как передает ТАСС, в Министерстве обороны России официально опровергли информацию о подрыве автомобиля с российскими военными в районе сирийского города Тартус. О том, что солдаты из РФ якобы погибли, сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заверил, что все российские военные живы и здоровы, а сведения катарского телеканала назвал «информационным вбросом».

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